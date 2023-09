Na tarde de hoje, Marcos Braz estava em uma joalheria no interior de um shopping do Rio quando foi abordado por dois torcedores. Do lado de fora da loja, os dois fizeram cobranças ao dirigente envolvendo Gabigol, Jorge Sampaoli e a postura do time como um todo. Após as cobranças e de acordo com as imagens coletadas até o presente momento, um dos torcedores foi agredido por Braz e seu segurança.