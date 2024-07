Flamengo aguarda notificação de suspensão, e Gabigol treina normalmente no Ninho

Gabigol em treino do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 09:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol se apresentou para as atividades e participa normalmente dos treinos do Flamengo na manhã desta quarta-feira (17), apesar da suspensão. O clube ainda não foi notificado da decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) que anulou parte do processo do atacante, fazendo com que o efeito suspensivo que o permite entrar em campo não tenha mais efeito.

Segundo informações do ge, Gabriel chegou às 8h25 no CT do Ninho do Urubu para o início das atividades, marcado para 9h. O Flamengo monitora o caso, mas o jogador segue integrado ao elenco até que o clube seja notificado oficialmente da decisão do CAS; a partir do momento em que o Rubro-Negro receba o documento, Gabi estará proibido de treinar nas dependências de qualquer equipe.

A decisão aconteceu após pedido da União Federal, que alega não ter sido notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. O CAS, então, acatou o pedido de adiamento e anulou o processo. Portanto, Gabigol teve o efeito suspensivo invalidado, e o atleta está impedido de atuar pelo Flamengo e qualquer clube até abril de 2025.

A defesa do jogador deve recorrer da decisão com uma nova solicitação. Contatada pela reportagem do Lance!, a assessoria do atleta alega que ainda está estudando o caso e, por enquanto, não tem um posicionamento oficial.

Gabigol em treino do Flamengo; clube aguarda notificação da suspensão (Foto: Divulgação / X Gabigol)