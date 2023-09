Thiago Maia x Alisson: Thiago Maia foi um dos nomes mais importantes do tetra ano passado, mas a fase desempata o confronto. Alisson passou do papel de jogador dispensável do elenco a um de seus principais pontos de equilíbrio. É um dos grandes casos de recuperação de jogadores promovidos por Dorival em sua carreira. Vencedor: Alisson.