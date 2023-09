Soaria falso de minha parte falar em salvar um ano tendo sido forjado nas lutas subterrâneas do Flamengo dos anos 2000. Mas a verdade é que nosso patamar mudou. O horizonte do hoje é retrato daquilo que nós fizemos junto com a instituição. Fomos nós que acreditamos numa reconstrução improvável e quase impossível, conduzindo esse time a um novo período de Glórias. Foi assim que construímos nossa história vitoriosa.