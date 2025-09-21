Filipe Luís justifica escolhas em escalação do Flamengo

Filipe Luís optou por uma escalação alternativa para o clássico com o Vasco e viu o rubro-negro começar bem, abrindo o placar com Carrascal, mas ceder o empate ainda no primeiro tempo. Após a partida deste domingo (21), no Maracanã, o técnico do Flamengo fez sua análise e justificou a escolha.

continua após a publicidade

➡️ Léo Ortiz faz crítica após empate do Flamengo: ‘Decide campeonato’

— Pensei em uma equipe para ir a campo fresca. Que conseguisse pressionar a saída de bola muito complicada do Diniz, eles juntam muitos jogadores atrás da linha, usam goleiro, repetem o lado e enchem as laterais. Precisava de jogadores com a perna fresca. Muitos jogadores não se recuperaram, quase todos. Foi na quinta-feira à noite. Optamos por colocar esses jogadores no segundo tempo para melhorar e dar mais força para a equipe. Tivemos esse momento de pressão máxima, mas não conseguimos o gol — iniciou Filipe Luís.

— Um clássico é diferente, tem atmosfera, clima diferente. Começamos bem, controlando, encontrando espaços e soluções, até fazer o gol. Depois tivemos algumas saídas, mas o Vasco encaixou uma marcação individual e não tivemos mais o controle. Começamos a acelerar demais e foi o melhor momento do Vasco, mas não criando chances e volume. Até empatar o jogo com o escanteio — completou o técnico do Flamengo.

continua após a publicidade

Flamengo ficou no empate com o Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo teve diversas chances no segundo tempo, principalmente quando o técnico acionou Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro e Luiz Araújo, mas desperdiçou. Ficou a lamentação pela baixa efetividade em dia de alta produção.

— Tivemos chances claríssimas de fazer o gol, eles tiveram algumas, nenhuma claríssima. Isso é clássico. Um empate que não contamos, queríamos ganhar o jogo. Um resultado que nos deixa triste, mas absolutamente normal quando você vem de uma sequência com menos de três dias para recuperar — destacou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Flamengo volta a campo em jogo decisivo da Libertadores na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em La Plata. A equipe rubro-negra venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e se classifica com um empate na Argentina.