Filipe Luís ‘herda’ sub-20 e tem primeiro grande desafio com Flamengo na final do Mundial

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais destaques do Flamengo sub-20 não está dentro de campo, mas à beira do gramado. Ídolo do clube, Filipe Luís tem seu primeiro grande desafio como treinador da base diante do Olympiacos, no Mundial de Clubes da categoria.

O ex-jogador iniciou sua carreira como técnico do sub-17 no início do ano e não demorou para fazer sucesso. Em junho, o comandante conquistou o título da Copa Rio sobre o Vasco, o que lhe rendeu uma promoção.

Por conta da saída de Mário Jorge para a Arábia Saudita, Filipe Luís "herdou" a equipe sub-20 do Flamengo em junho. E em pouco tempo, o treinador tem seu primeiro grande desafio na carreira em busca de uma taça inédita para o Rubro-Negro.

Estudioso, o jovem comandante se mostra um profissional estudioso e vem se preparando para o duelo com o Olympiacos. O técnico entende como a equipe grega gosta de jogar e planeja ter sucesso com seus atletas.

- Não tento mudar a semana. Não é porque vem uma final que tem que ser diferente. Tem que continuar fazendo o que a gente vem fazendo. A preparação foi muito boa. Eu vou tomando as decisões que eu acho melhor. O Olympiacos é um time que joga muito agressivo na pressão, jogam com uma linha de cinco. Pressionam muito e não querem desmontar essa linha ,pois se sentem protegidos. Eles gostam de ficar sem a bola e fazem um jogo mais direto. Temos que estar na nossa melhor versão para fazer um jogo sólido e sair do Maraca campeão - disse em entrevista à Fla TV.

O torneio é uma grande oportunidade para que o trabalho de Filipe Luís seja visto internamente, mas também diante de um Maracanã cheio. Principalmente em meio a irregularidade e críticas ao time profissional por conta do desempenho na temporada.

Com contrato até dezembro de 2024, Tite não possui garantias de permanência no Flamengo para 2025. O treinador não assinou uma renovação e pode abrir espaço para Filipe Luís dar mais um passo em sua carreira caso consiga ser bem sucedido na base e prove que pode estar pronto para uma chance maior na carreira.