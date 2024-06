Filipe Luís assume equipe sub-20 do Flamengo

Copiar Link

13/06/2024

O Flamengo anunciou na manhã desta quinta-feira (13) que Filipe Luís assumirá o comando técnico da equipe sub-20 do clube. Após apenas três meses à frente da categoria sub-17, o ex-jogador é chamado para suprir a saída de Mário Jorge, que irá trabalhar nas categorias de base da seleção da Arábia Saudita.

A promoção do ídolo rubro-negro já era esperada. Após reunião na terça-feira (11) com o presidente Rodolfo Landim, com o vice de futebol Marcos Braz e membros do Conselho de Futebol, Filipe Luís aceitou o novo cargo dentro do clube.

O ex-lateral-esquerdo já terá compromissos importantes logo nos primeiros meses como técnico do sub-20 do Flamengo. A equipe disputará o Mundial de Clubes da categoria e enfrentará o Olympiacos, da Grécia, em 24 de agosto, no Maracanã. Antes disso, Filipe Luís ainda comanda o sub-17 uma última vez, na final da Copa Rio, no próximo dia 17, contra o Vasco.

Filipe Luís deixa o comando do sub-17 e assumirá o sub-20 do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)