Publicada em 17/10/2024 - 23:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva, após a derrota do Flamengo para o Fluminense, por 2 a 0, no Maracanã. Um dos tópicos da coletiva foi a escalação de Léo Ortiz como volante, algo mais frequente durante a passagem de Tite pelo Rubro-Negro.

-Como falei na entrevista que a gente venceu, nós temos zagueiros de seleção brasileira. Não só o Léo Ortiz e o Fabrício, mas o Léo Pereira poderia perfeitamente, e o David Luiz foi muitos anos da seleção brasileira. Imaginei um jogo hoje que uma entrada do Léo na construção me daria uma melhor saída de jogo nessa posição, e eu conseguiria romper a pressão do Fluminense. Nesse primeiro bloco alto que eles fazem, pelos jogos que a gente estudou. Claro que faltou ajustar um pouco mais a posição dele. Talvez ele não estivesse posicionado do jeito que eu gostaria que ele estivesse. Acabou que não deu certo, comentou.

'Faltou ajustar um pouco', comenta Filipe Luís sobre posicionamento de Léo Ortiz (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Fluminense vence Flamengo no Brasileirão

Na primeira etapa, o Flamengo teve muito mais volume de jogo e quase abriu o placar com Bruno Henrique, que parou em Fábio, e Alcaraz, que carimbou a trave. O Fluminense se viu acuado na maior parte do tempo, mas teve a melhor oportunidade da partida, com um pênalti de Léo Pereira em Marquinhos, mas Ganso desperdiçou a cobrança, facilitando a defesa de Rossi, nos acréscimos.

No segundo tempo, o Fluminense voltou diferente e abriu o placar cedo, após Ganso dar um passe de calcanhar para Kauã Elias avançar pela direita e cruzar para Lima estufar a rede. Na sequência, o camisa 10 encontrou Martinelli na linha de fundo, e o volante cruzou rasteiro para Arias finalizar de primeira e decretar a vitória do Tricolor no clássico. O Flamengo tentou reagir com as substituições, mas não conseguiu criar grandes oportunidades e pouco deu trabalho para Fábio, no segundo tempo.