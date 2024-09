Fabrício Bruno pede desculpas após eliminação do Flamengo e revela foco: ‘Conquistar títulos’

Fabrício Bruno pede desculpas ao torcedor do Flamengo após eliminação na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 21:20 • Montevidéu (URU)

Titular do Flamengo, Fabrício Bruno pediu desculpas ao torcedor após a eliminação da Libertadores para o Peñarol. Ainda assim, o zagueiro revelou foco em títulos até o fim da temporada.

- Fizemos um jogo muito abaixo do nosso estádio. Infelizmente não conseguimos o gol. É pedir desculpa para o torcedor e seguir adianta na temporada para conquistar títulos. A equipe do Peñarol sabe se defender. É pedir desculpas e seguir adiante.

Com a eliminação na Libertadores, o Flamengo segue com chances de conquistar títulos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. No mata-mata, o Rubro-Negro encara o Corinthians na semifinal do torneio.

Na competição de pontos corridos, a equipe de Tite ocupa apenas a 4ª colocação e tem 11 pontos de desvantagem para o Botafogo, que ocupa a liderança.