Na última quarta-feira (26), o Flamengo dominou o Grêmio dentro da Arena e, com propriedade, aplicou um 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Um dos destaques da partida foi o lateral-direito Wesley, que teve uma bela atuação. Titular com Jorge Sampaoli, o jovem vem em franca evolução no Rubro-Negro, e o processo de amadurecimento tem dedo do técnico e dos companheiros de grupo.