Especulado no Palmeiras, Gabigol tem ótimo retrospecto contra o rival pelo Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 28/06/2024 - 13:25

Artilheiro do Flamengo desde que chegou ao clube em 2019, Gabigol tem como uma de suas principais vítimas o Palmeiras, time ao qual teve seu nome ligado nos últimos dias. Apesar das especulações, o Lance! apurou que não há conversas por parte do Verdão para contratar o atacante no momento.

Diante do Alviverde, Gabriel tem ótimos números vestindo a camisa do Rubro-Negro. Em nove duelos com o Palmeiras, o jogador balançou as redes oito vezes, sendo dois no Maracanã, dois no Allianz Parque e quatro em campo neutro (por Libertadores e Supercopa do Brasil), e deu uma assistência.

Se for considerado o desempenho de Gabigol contra o Verdão durante toda a carreira - ou seja, também com os jogos pelo Santos -, os números seguem muito relevantes. Neste recorte mais amplo, são 26 partidas, com 14 gols e três assistências do atacante contra o Palmeiras.

Além disso, Gabi tem 12 vitórias, sete empates e sete derrotas diante do Alviverde como profissional. Em finais, saiu vencedor em duas oportunidades (Paulistão 2015 e Supercopa do Brasil 2021), e foi vice-campeão em outras três (Copa do Brasil 2015, Libertadores 2021 e Supercopa do Brasil 2023).

Gabigol comemora gol pelo Flamengo diante do Palmeiras, em 2022 (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)