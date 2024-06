Entenda os planos do Flamengo para a janela de transferências do meio do ano

Dirigente do Flamengo, Bruno Spindel não pensa em novos reforços para o clube nesta temporada (Marcelo Cortes/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com alguns desfalques por lesões e convocados para a Copa América, o Flamengo tem disputado o Brasileirão com um elenco curto. Em cerca de três semanas, o Rubro-Negro contará novamente com Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Viña e Pulgar.

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

No entanto, Tite está preocupado com o agravamento da condição física de seus atletas devido ao curto tempo de recuperação entre os jogos. Neste momento, Cebolinha, Igor Jesus e Carlinhos estão no Departamento Médico. Recentemente, Ayrton Lucas, Léo Pereira e Allan também passaram por lá.

Apesar disso, o Flamengo está muito satisfeito com o seu elenco e não tem planos para contratações na janela de transferências do meio do ano. Dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel não tem viagem programada à Europa em busca de reforços.

- O elenco é muito forte. Tem disputa em todas as posições. Não tem nada planejado especificamente para essa janela. Mas o clube está sempre atento ao mercado. Não tem nenhuma viagem marcada. A gente confia muito nos atletas que estão aqui, nos que vão voltar das seleções e na comissão técnica - disse Bruno Spindel após a vitória sobre o Bahia, no Campeonato Brasileiro.

Nos últimos meses, o Flamengo foi especulado como possível interessado nas contratações de Thiago Alcântara, Danilo e Michael. No entanto, os torcedores não precisam criar grandes expectativas em relação a chegada de um novo nome.

Ainda assim, o Rubro-Negro vem se mostrando um clube muito atento ao mercado. No meio do ano passado, o Mais Querido contratou Luiz Araújo e Rossi. No mesmo período de 2022, os cariocas trouxeram Cebolinha, Pulgar e Varela, atletas que são chaves dentro do atual elenco.

Focado no Brasileirão, o Flamengo aguarda o encerramento das seis próximas rodadas para contar com os "reforços" de quem está nos Estados Unidos para a Copa América. Mas nunca se pode duvidar de possíveis contratações.