O Rubro-Negro já tinha sido eliminado da Libertadores sob o comando do argentino. No Brasileirão, a equipe ocupa a 7ª posição, com 40 pontos, apesar de ter um dos melhores elencos do país. Pensando na sequência da temporada, a redação do Lance! deu suas opiniões se Sampaoli deve sair do Flamengo e porquê.