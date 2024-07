Em meio a negociação, Flamengo renova com Wesley e coloca multa bilionária

Wesley renovou seu contrato com o Flamengo até 2028 (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 16:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo renovou o contrato com o lateral-direito Wesley até 2028 com uma multa de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), segundo o "ge". O antigo vínculo do atleta durava até dezembro de 2025.

Nesse momento, o jogador está na mira do Bournemouth, da Premier League. Na última semana, o Rubro-Negro recusou uma proposta na casa dos 12 milhões de euros (R$ 71 milhões) e aumentou a pedida para vender o jovem de 20 anos.

No elenco, o Flamengo conta apenas com Varela e Wesley na função, sendo que o uruguaio é constantemente convocado para o Uruguai nas Datas Fifa. No início do ano, o clube negociou a transferência de Matheuzinho para o Corinthians.

Em meio ao interesse dos ingleses, o Rubro-Negro negociava a renovação com risco de perdê-lo por um valor mais baixo no próximo ano caso as negociações com o Bournemouth não avancem.