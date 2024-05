Fla está escalado para enfrentar o Amazonas (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 20:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo relacionou Gabigol para o jogo contra o Amazonas, nesta quarta-feira (1), pela Copa do Brasil, e definiu a escalação do confronto.

Apesar de estar relacionado, Gabigol fica no banco de reservas do Rubro-Negro diante do Amazonas. Pedro será o centroavante, com o garoto Lorran e Bruno Henrique no ataque.

Tite ainda promoveu mais mudanças no time. Viña, por exemplo, será o titular da lateral, e Ayrton Lucas será preservado. Gerson, capitão, e Allan também estão na equipe.

Sem Gabigol, a escalação do Flamengo para enfrentar o Amazonas é: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De La Cruz; Lorran, Pedro e Bruno Henrique.

Gabigol está de volta após ser suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping e fica como opção no banco de reservas. Ele obteve efeito suspensivo e foi liberado.

O jogo acontece às 21h30, no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Sem Gabigol, Tite definiu escalação do Flamengo (Foto: Reprodução / Flamengo)