Dono de recorde histórico no Flamengo, Rossi terá copo lançado no Maracanã

Rossi será homenageado pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 18:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O goleiro Agustín Rossi curte a boa fase que vive no Flamengo. Depois de bater a histórica marca de 1.134 minutos sem sofrer gols com a camisa rubro-negra, o argentino será homenageado pelo clube.

Em parceria com a Só Ídolos, o Flamengo irá lançar no Maracanã um copo exclusivo destacando o recorde. O design do produto também terá o rosto de Rossi.

O argentino virou o goleiro com mais tempo sem sofrer gols no Flamengo em março, durante partida contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, que terminou em 0 a 0 e selou a classificação rubro-negra à final do estadual. Com o feito, que também envolveu jogos de Brasileirão e Libertadores, Rossi deixou para trás o ídolo Cantarele, que registrou, em 1979, 959 minutos sem sofrer gols. Anteriormente, ele já havia sido homenageado pelo Flamengo com uma placa comemorativa, antes do segundo jogo da final contra o Nova Iguaçu.

O ítem estará disponível nas lojas oficiais do Flamengo e no site soidolos.com.br. O valor é de R$25,00.