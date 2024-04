Disparidade entre Flamengo e Palestino põe pressão sobre equipe de Tite, na Libertadores

Flamengo encara segundo jogo da Libertadores como chave para sequência na Libertadores (Raul Arboleda/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo faz sua estreia em casa na Libertadores e encara o Palestino, que é o adversário mais modesto do Grupo G. Após uma estreia ruim diante do Millonarios, a disparidade entre as equipes coloca uma pressão sobre a equipe de Tite por uma vitória.

O Rubro-Negro se consolidou como um dos clubes mais fortes da América do Sul por conta da sua musculatura econômica, mas também pelos investimentos e contratações feitas. Por outro lado, os chilenos possuem um elenco que vale menos até do que alguns jogadores, como Arrascaeta, Pedro, Gerson e De La Cruz.

Além disso, o Palestino conquistou a classificação para a atual Libertadores na bacia das almas e graças a conquista da Copa do Chile pelo Colo-Colo. Isso fez com que o 4º colocado do Campeonato Chileno ficasse com uma vaga para as fases iniciais do torneio continental. O que evidencia a fragilidade esportiva do adversário do Mais Querido.

Na estreia da fase de grupos, a equipe chilena sofreu uma dura derrota em casa por 4 a 0 para o Bolívar. Além disso, o clube deve ter que procurar uma nova casa para jogar os próximos dois compromissos em seu país, uma vez que a Conmebol não aprovou o estado do gramado onde o duelo com os bolivianos foi praticado.

Por outro lado, o Flamengo é o clube mais rico de sua chave e avaliado em 164,5 milhões de euros, segundo o "Transfermarkt". O que representa mais de 15 vezes o valor de mercado do Palestino e comprova o abismo que existe entre os rivais. Além disso, os chilenos não possuem nenhum grande destaque individual, sem nenhum atleta que é convocado para as seleções de seus países.

Após a conquista do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro está focado no duelo pela Libertadores, mas tem a obrigação de vencer para não se complicar no torneio. E não dar brecha para que o Bolívar se distancie na liderança antes de um compromisso muito complicado que será disputado na altitude de La Paz entre jogos chaves no Brasileirão.

Palestino foi goleado em casa pelo Bolívar, na estreia da Libertadores (Javier Torres/AFP)

RETROSPECTO ENTRE FLAMENGO E PALESTINO

Em 2016, Flamengo e Palestino se enfrentaram pelas oitavas de final da Sul-Americana. o Rubro-Negro venceu o duelo no Chile por 1 a 0, mas foi superado e eliminado no Maracanã ao ser derrotado por 2 a 1. Na época, o critério do gol fora de casa foi o fator decisivo para a classificação da equipe chilena.

No ano seguinte, os clubes se reencontraram pela mesma competição, mas pela segunda fase. Na ocasião, os cariocas deram o troco e aplicaram uma vitória por 10 a 2 no placar agregado dos dois jogos.