- A vontade do jogador é explícita. Ele já externou isso até para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, o entendimento de que a vinda para o Flamengo seria importantíssima para a carreira dele, mas a gente respeita a posição do Bragantino. Eles têm uma pedida sobre o atleta, mas nós temos o nosso limite financeiro. Temos até o dia 7 de março para definir isso. As coisas andaram, evoluíram, mas não no tamanho que pudesse ficar otimista ou que o negócio já estaria feito. Tem a possibilidade do jogador vir em função do atleta. É ter tranquilidade e ver se agente consegue subir um pouco mais a proposta e eles descerem. É uma via de mão dupla. Estamos tranquilos no prosseguimento dessa janela.