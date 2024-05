Dirigente do Flamengo, Marcos Braz revela surpresa com paralisação do Brasileirão e manda recado duro para CBF

Dirigente do Flamengo, Marcos Braz reclamou da paralisação do Brasileirão (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 00:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Vice-Presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz afirmou ter sido pego de surpresa com a notícia da paralisação do Brasileirão. Na zona mista após a vitória sobre o Bolívar, o dirigente mandou um recado duro para a CBF e pediu para que a entidade não prejudique o Rubro-Negro na competição.

- Eu estava esperando essa reunião do dia 27 para ter alguma posição em relação ao calendário. Isso foi feito de uma maneira diferente e foi comunicado ao clube. Eu estava no ônibus vindo para o estádio com os jogadores. Não deu muito tempo para conversar. Vamos analisar para ver o impacto disso, mas o mais importante dizer é que a gente espera que a CBF não vá colocar ainda mais jogos do Flamengo dentro da Data Fifa. Aumentar de nove jogos para 12, 13, 14 jogos em que você não possa contar com três ou quatro titulares... Na minha opinião, já tem uma falta de isonomia, enquanto isso acontece. Espero que não seja pior.

Marcos Braz utilizou o clássico contra o Vasco, que seria disputado no sábado (18), como exemplo em seus argumentos. O dirigente não quer que o duelo seja remarcado para uma Data Fifa, onde talvez não conte com peças importantes do elenco.

- No sábado, iríamos jogar contra o Vasco e teríamos todos os jogadores disponíveis. O que não pode é botar esse jogo, remarcar esse jogo para dentro da Data Fifa em que não vamos ter alguns jogadores. O que esperamos da CBF, em relação ao Flamengo, é que não seja ampliada essa falta de isonomia que acho que já está tendo no Campeonato Brasileiro.

Com a paralisação do Brasileirão, o Flamengo volta a jogar na próxima quarta-feira (22) diante do Amazonas, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu no confronto de ida por 1 a 0.