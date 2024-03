Diretoria do Flamengo planeja renovação de titular do elenco

Pulgar é um dos destaques do Flamengo neste Campeonato Carioca (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 14:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A diretoria do Flamengo planeja iniciar conversas para ampliar o contrato do volante Erick Pulgar. O jogador, que é um dos destaques do time nesta temporada, já atraiu o interesse de algumas equipes do futebol europeu, e tem contrato válido com o Rubro-Negro até o fim de 2025.

Representantes da equipe carioca sinalizaram ao estafe do chileno que pretendem começar a debater a extensão após o término da Data Fifa. A ideia do Flamengo é valorizar o jogador, que atualmente possui o menor salário entre os atletas da posição. As informações foram divulgadas pelo jornal "O Globo".

Com uma lesão no quadríceps, Pulgar foi cortado dos amistosos da Seleção Chilena contra França e Albania, e permaneceu no Rio de Janeiro para tratar o problema. No entanto, a tendência é que o volante esteja à disposição do técnico Tite para a final do Campeonato Carioca.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (30), contra o Nova Iguaçu, pela primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Maracanã.

Jogador do Flamengo, Pulgar foi cortado da Seleção Chilena em razão de uma lesão no quadríceps (Foto: Divulgação/Flamengo)