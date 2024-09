Destaque no título mundial sub-20 prega atenção em sequência da temporada no Flamengo

Wallace Yan, atacante do Flamengo, em ação contra o Olympiacos na decisão do Mundial Sub-20 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 16:30 • Rio de Janeiro

O Flamengo encara neste sábado, 07, o Nova Iguaçu, no primeiro jogo das quartas de final do Carioca sub-20, na Baixada, às 10h. A equipe volta as atenções ao torneio, após o título do Mundial e a eliminação no Brasileiro, da categoria.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O atacante Wallace Yan que participou dos dois gols na final contra o Olympiacos e um dos principais nomes da equipe na temporada pediu atenção para as próximas competições.

-Fizemos uma grande final contra o Olympiacos. Saímos atrás do marcador, mas conseguimos reverter o placar. Um título enorme para todos nós e para a galeria do clube, e logo na sequência já tivemos uma decisão no Brasileiro e acabamos sendo eliminados. Sentimos um pouco aquela queda, ficamos um pouco abalados, mas agora já passou . Focamos nos trabalhos para recuperar, e agora já temos mais uma decisão pela frente. Temos agora as quartas de final do Carioca, que tem um bom tempo que o time não vence (último título do Flamengo foi em 2019) e depois, ainda este ano, temos a Copa do Brasil, da categoria. Sabemos da dificuldade do jogo contra o Nova Iguaçu, mas vamos buscar essa classificação para as semifinais. São dois jogos e decidimos na Gávea, na próxima semana - disse.

O duelo da volta está marcado para o sábado, 14, às 09h30, na Gávea.

Flamengo foi campeão do Mundial sub-20. (Foto: Divulgação)