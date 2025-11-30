Desfile do Flamengo por tetra da Libertadores termina em confusão entre torcedores e polícia

O desfile deste domingo (30) no Centro do Rio, em comemoração ao tetracampeonato da Libertadores do Flamengo, terminou em confusão próximo das 15h30. Agentes da polícia utilizaram gás lacrimogêneo, gás de pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão que acompanhava o trio elétrico com os jogadores.

Pelo menos duas pessoas foram socorridas em macas pelo Corpo de Bombeiros, e há relatos de outros feridos na região. A tensão entre torcedores, policiais e seguranças foi constante durante todo o desfile. No microfone, o atacante Pedro pediu calma tanto para os rubro-negros quanto para os agentes de PMERJ enquanto o cortejo avançava.

O episódio mais grave aconteceu já no fim do desfile. Durante a dispersão, policiais foram vistos usando cassetetes contra rubro-negros antes de lançar bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para afastar o público da área onde os atletas desembarcariam.

O confronto se alastrou pelas ruas próximas ao local do desfile. Torcedores - boa parte com uniforme de torcidas organizadas - reagiram às ações da Polícia Militar e arremessaram pedras contra os agentes, que responderam com mais bombas de gás e balas de borracha.

Sobre a situação, a PMERJ emitiu uma nota oficial. Confira:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste domingo (30/11), no encerramento do evento comemorativo do Flamengo, alguns torcedores tentaram ultrapassar a barreira de contenção estabelecida para garantir o deslocamento seguro da comitiva de jogadores. Diante da insistência do grupo em avançar sobre a área restrita, a Polícia Militar empregou instrumentos de menor potencial ofensivo, de forma proporcional e gradativa, para restabelecer a ordem.

As medidas adotadas visaram exclusivamente manter a integridade de todos os presentes e assegurar que o percurso da comitiva fosse concluído sem incidentes."

A festa do Flamengo no Centro do Rio

O trajeto do desfile teve 850 metros de percurso, com saída da Rua Primeiro de Março, em frente à Rua Buenos Aires. A chegada será na Av. Antônio Carlos, perto de Rua Araújo Porto Alegre.

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O Rubro-Negro faz uma festa no Centro do Rio que espera mais de 500 mil torcedores, e o Lance! te mostra todos os detalhes - desde a chegada da equipe até a comemoração dos torcedores, que viveram a Glória Eterna na tarde de sábado (29/11/2025).

Fla deixa Lima como tetra campeão da Libertadores

A chegada ao Rio foi tranquila e aconteceu por volta das 10h10 (de Brasília) no Aeroporto do Galeão, mas os jogadores optaram por fazer uma refeição no salão nobre e só deixaram o local por volta das 12h. Torcedores marcaram presença para um breve contato, ainda que de longe, com o elenco campeão continental — alguns jogadores apareceram no teto do ônibus e acenaram.