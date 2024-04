Defesa do Flamengo é colocada à prova na altitude e contra um dos melhores ataques da Colômbia

Flamengo treinou na Colômbia para se adaptar a altitude de Bogotá antes de encarar o Millonarios (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A segurança defensiva do Flamengo é um pontos principais para o desenvolvimento da equipe e dos resultados que o clube vem obtendo no início de 2024. No entanto, essa muralha será colocada à prova contra o Millonarios, da Colômbia.

Os comandados de Tite encaram um duelo no El Campín, em Bogotá, com uma altitude de 2.640 metros acima do nível do mar. Além dos efeitos físicos nos jogadores, os atletas também sentirão a diferença da velocidade do jogo, uma vez que a bola corre muito mais rápida.

Além dessa questão natural, o Flamengo enfrenta um dos melhores ataques do Campeonato Colombiano na temporada. Apesar do Millonarios não fazer uma grande campanha, a equipe marcou 17 gols em 15 jogos e tem a 5ª melhor marca da elite do país no momento.

Nesse confronto, Tite deve preservar Fabrício Bruno, que vem de uma sequência de três jogos consecutivos (dois pelo Brasil e a ida da final do Carioca) em um curto espaço de tempo. Assim, David Luiz deve ganhar uma oportunidade como titular e entrar em campo pela 5ª vez no ano.

Rossi ainda não sofreu gols em jogos oficiais em 2024 (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Apesar das adversidades, o Flamengo já fez um treino em Bogotá para se adaptar a velocidade da bola e chegar mais preparado para a partida. E o histórico de Tite contra o Millonarios é positivo tanto do ponto de vista de resultados, quanto em relação a solidez defensiva.

Quando dirigia o Corinthians, o Timão caiu em um grupo da Libertadores em que enfrentou os colombianos em duas oportunidades. Na Colômbia, a equipe paulista venceu por 1 a 0, enquanto no Brasil triunfou por 2 a 0.

Com o objetivo de evitar sustos, como em 2023, o Flamengo tem tudo para ter um bom início no torneio continental. Com o Campeonato Carioca encaminhado, o Rubro-Negro precisa virar a chave e provar, em grandes competições, que terá um outro protagonismo.