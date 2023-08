- Também me chamou alguma atenção (na lista) a não convocação de jogadores do Flamengo. O Ayrton Lucas e o Pedro estavam na última convocação do Ramon. O Pedro estava na Copa do Mundo e jogou, inclusive. O Pedro é um jogador absolutamente certo para esse ciclo de Copa do Mundo. O fato de não tê-lo convocado, além de indicar que não vive um bom momento, assim como André, pode ser uma sinalização que talvez ele não esteja tão certo nas convicções de Diniz. Mais do que isso, coloca um pouco mais de pimenta na relação de Pedro com o Flamengo. Entre outras coisas, o Pedro não foi chamado por não ter jogado tanto assim no Flamengo. O Pedro é reserva e teve esse problema recente com a comissão técnica, não se dá tão bem assim com o treinador. Se teve alguém que ficou chateado com essa convocação, foi o Pedro. Isso pode ter impacto no comportamento e mentalidade do Pedro daqui para frente, pois o Sampaoli continua no Flamengo. O Pedro nem tão cedo será titular no Flamengo -, opinou.