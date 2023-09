Jorge Sampaoli ainda responde como técnico do Flamengo e segue comandando as atividades no Ninho do Urubu. Na terça-feira (26), houve a reapresentação do elenco rubro-negro, e o clima foi de normalidade no Centro de Treinamento. Nesta quarta (27), os trabalhos seguiram de modo habitual. Em paralelo, o Fla negocia com Tite para a troca no cargo de treinador.