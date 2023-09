Quem seria diretamente afetado pela emenda, caso aprovada, é o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Ele, inclusive, vê a medida como tentativa de 'golpe'. O ex-mandatário, hoje deputado federal, se pronunciou sobre a votação. "Oi, pessoal, hoje é dia de trabalho aqui na Câmara. Eu vou me esforçar para chegar no Rio, na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo a tempo, para votar contra a emenda do golpe, contra as emendas do golple. A sessão foi marcada deliberadamente para um dia de semana, sem transparência, sem dizer do que se trata, para ver se o golpe passa. Mas, vamos trabalhar, tá? Estamos juntos'.