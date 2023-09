Atual campeão, o Flamengo reencontra Dorival Júnior, vencedor da competição com o Rubro-Negro em 2022, em uma final de Copa do Brasil. Desta vez, porém, apenas um sairá com o sonhado troféu. Pela primeira vez na história da competição os duelos decisivos serão disputados no final de semana: o jogo de ida ocorre neste domingo (17) e o de volta no próximo dia 24 de setembro, também às 16h do domingo, no Morumbi.