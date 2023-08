A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Flamengo em virtude de alguns incidentes no confronto com o Olímpia, do Paraguai, pela Copa Libertadores, na última quinta. A entidade pretende investigar o clube carioca por causa do estado do gramado do Maracanã, o uso de sinalizadores nas arquibancadas e pela ausência de dois jogadores na zona mista.