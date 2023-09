A verdade é que apenas Rodolfo Landim sustenta Jorge Sampaoli no cargo. O técnico está garantido para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, mas não irá permanecer no Ninho do Urubu para 2024. Resta saber se, em caso de perda do único título possível para a temporada, pode haver alguma movimentação de mudança de comando com foco no fim da disputa do Campeonato Brasileiro.