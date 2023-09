Em casa, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o São Paulo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil e se complicou na decisão do título. Apesar do resultado negativo, ao final da partida, Everton Ribeiro concedeu entrevista, pregou por pensamento positivo e disse confiar na virada do resultado diretamente do Morumbi para a conquista da taça. Veja detalhes no vídeo acima.