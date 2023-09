Sabendo do mau momento que o time - e o clube - vivem, a torcida novamente fez o seu papel. Com o valor dos ingressos considerado abusivo, resolveu responder de modo a honrar o 'povão', e organizou uma festa com inspirações históricas. O objetivo? Retornar às raízes das arquibancadas do antigo Maracanã. Para isso, os rubro-negros abraçaram a causa, se mobilizaram de forma indescritível, e entregaram uma festa de tirar o fôlego. Tudo isso feito justamente com o dinheiro do povo, que doou para as várias vaquinhas em prol da celebração.