Com Michael de volta, Flamengo ganha nova cara para segundo turno do Brasileirão

Michael deve ser titular em sua primeira partida como relacionado no Flamengo para dar fôlego a equipe de Tite (Gilvan de Souza/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No Maracanã, o Flamengo encara o Bragantino para se manter vivo na disputa do título do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Rubro-Negro também luta contra o cansaço da pesada rotina de jogos por conta das disputas da Libertadores e Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Por conta disso, a comissão técnica de Tite optou por preservar algumas peças devido a preocupações com a saúde dos atletas. E isso dará espaço para que Michael surja na equipe titular pela primeira vez desde que foi contratado.

O duelo contra o Massa Bruta é chave às vésperas da primeira decisão das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. Com cinco ponto a menos em relação ao Botafogo, o Flamengo precisa fazer valer a força de sua casa, mas também a fragilidade do rival, que conta com oito desfalques certos.

Em sua última passagem pelo Rubro-Negro, Michael deixou saudades e balançou as redes em sua última partida diante do Sport. O camisa 30 retorna ao clube com outro status e com a missão de dar uma nova cara ao time e ser mais uma opção para a disputa das três competições.

Nas próximas semanas, o Flamengo também espera acertar outras contratações, como Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Tudo isso para superar as lesões que vem afetando a equipe, mas também para dar mais opções à comissão técnica e evitar um desgaste excessivo de alguns atletas.

Nesse sentido, o Mais Querido tem a chance de estar com uma nova cara para enfrentar os últimos meses da temporada. Com mais rostos novos, mas também com mais fôlego para lutar por uma inédita tríplice coroa com a Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.