Com a possibilidade de ter Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta no setor do meio de campo, Tite pode ter um ganho técnico expressivo para fazer com que a bola chegue no ataque com qualidade. É um esboço do que o torcedor poderá ver no confronto diante do Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, com três pontos em disputa.