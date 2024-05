‘Com a minha caneta, dá para destruir o Flamengo’, afirma Landim

Mandato de Rodolfo Landim no Flamengo vai até dezembro (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 14:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim deu forte declaração sobre o poder dentro do clube e a responsabilidade financeira da diretoria. Em entrevista ao portal "ge", o dirigente afirmou que o trabalho da diretoria poderia ser destruído em "três meses", caso a pessoa a frente do Rubro-Negro não prudente com os gastos.



- Eu ouço muitos jornalistas esportivos fazendo comentários interessantes. Falam de gestão de empresa e eu ouço: “O Flamengo do jeito que está estruturado, vai passar 10 anos com desempenho maravilhoso”. E eu digo para vocês: com três meses de má gestão dá para destruir o Flamengo. Não precisa de muito tempo. Com a minha caneta, dá para destruir o Flamengo. Tudo o que se construiu a gente destrói em três meses. Eu compro o Neymar, o Mbappé e mais um. Coloco 600 milhões de euros de dívidas no balanço do Flamengo - declarou Rodolfo Landim.

- É exato. Isso é uma grande verdade (a responsabilidade ser sempre do presidente). No fundo, quem tem a caneta e quem tem o poder de mudar é o presidente do clube. Eu tenho o poder de trocar quem eu quiser. Se alguma coisa foi feita errada, a culpa é minha. Se foi feita certa, a equipe é brilhante, boa e mereceu. Se deu errado, é minha. A vida é assim. A responsabilidade maior é minha. Eu continuo achando isso. Os problemas do Flamengo, quando tem problemas, sou eu o responsável. Se foi cometido o erro por alguém, foi alguém que eu coloquei lá e dei poder para ele tomar essa decisão que saiu errada. No fundo, é isso mesmo - completou o dirigente do Flamengo.

Rodolfo Landim é presidente do Flamengo desde 2019 (Foto: Alexadre Vidal/Flamengo)

