Classificação na Copa do Brasil liga alerta no Flamengo para sequência decisiva na temporada

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo demonstrou futebol apático no Allianz Parque e quase viu o Palmeiras levar a decisão da vaga para as penalidades. Após dominar o confronto de ida, o Rubro-Negro se mostrou vulnerável no momento decisivo, algo que pode atrapalhar as ambições do clube no restante da temporada.

Vivo nas três principais competições do calendário - Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil -, Tite busca encerrar sua primeira temporada à frente do Flamengo de forma perfeita: com a tríplice coroa. Para isso, o treinador terá que driblar algumas polêmicas nos bastidores, além de melhorar o rendimento de alguns setores do time.

Titulares do Rubro-Negro em São Paulo, Varela e Ayrton Lucas encontraram dificuldades para frear o ímpeto dos atacantes do Palmeiras, que levaram vantagem na maioria dos duelos individuais. O uruguaio, inclusive, foi o responsável por dar condição para o zagueiro Vitor Reis, nos minutos iniciais, abrir o placar.

Em razão do rendimento abaixo do esperado, a dupla de laterais acabou substituída na segunda etapa, algo que melhorou o equilíbrio da equipe.

Mesmo sem entrar em campo, Gabigol voltou aos holofotes. Após o término da partida, ele saiu do gramado com uma camisa do clube paulista, que sondou recentemente a situação do atacante.

O jogador enfrenta uma queda de braço com a direção do Flamengo nos bastidores a respeito de uma eventual renovação e está livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro.

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira negou que Gabigol tenha assinado um pré-acordo com o clube, mas não desmentiu o interesse pelo atleta.

- Sobre o Gabigol, não temos nenhum pré-contrato. Quem disse que tem pré-contrato é mentiroso. Não há documento nenhum. Tanto o Gabigol quanto qualquer outro grande jogador o Palmeiras sempre tem interesse. Sempre temos interesse em grandes jogadores. Mas não tem nada, nada, nada assinado - disse a mandatária.

Com a classificação garantida, Tite terá a missão de liderar o clube nos momentos de turbulência e melhorar o rendimento da equipe em campo para que o Flamengo permaneça vivo nas três competições.

