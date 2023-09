2 - Everton Ribeiro pouco efetivo: ao lado de Arrascaeta, o camisa 7 é o outro meia de criação do Flamengo, e também não vem conseguindo se destacar dentro de campo, influenciando diretamente no desempenho do ataque. A queda de rendimento, inclusive, fez o jogador perder a titularidade com Jorge Sampaoli.