O ano de 2022 foi um pouco diferente para Gabigol no Flamengo. Com a lesão de Bruno Henrique e a entrada de Pedro no time titular, Gabriel passou a atuar mais longe do gol adversário. No entanto, o ápice da temporada teve desfecho já conhecido. Após assistência de Everton Ribeiro, o "Predestinado" apareceu no lugar certo para empurrar a bola para as redes e dar o tricampeonato da Libertadores ao Rubro-Negro carioca.