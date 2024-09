Candidato à presidência do Flamengo quer Tite fora no próximo ano

Wallim Vasconcellos é um dos quatro candidatos à presidência do Flamengo (Foto: Lance!)







Publicada em 12/09/2024 - 18:15 • Rio de Janeiro

Tite não será o técnico do Flamengo no próximo ano se Wallim Vasconcellos, um dos quatro candidatos à presidência do clube, vencer o pleito marcado para dezembro. Na avaliação de Wallim, o atual treinador rubro-negro é um “excelente” profissional, mas não tem o estilo de jogo que ele considera o melhor para o Flamengo.

— Particularmente, não gosto do estilo do jogo do Tite. O contrato do Tite termina no final do ano e eu não pretendo renová-lo (caso seja eleito). O futebol precisa estar no século XXI. Não acredito que o Tite se encaixe com o que a gente imagina com o futebol do Flamengo a partir de 2025 — considerou Wallim Vasconcellos.

A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao Lance!, que faz uma série com os candidatos à presidência do Flamengo.

O candidato também cobrou explicações à comissão técnica e ao departamento médico do Flamengo sobre as frequentes lesões nos jogadores. Recentemente, o time chegou a ter nove jogadores fora de combate ao mesmo tempo.

— O chefe do departamento médico do Flamengo, doutor (Márcio) Tannure, já deveria ter vindo à imprensa e dizer o que está acontecendo. Não só o doutor Tannure, mas trazer o fisiologista, trazer o preparador físico e outros que têm influência direta no desempenho ou nas contusões, podem ter influência nas contusões, para dizer o que está acontecendo —, declarou Wallim.

Wallim Vasconcellos em evento com sócios do Flamengo. (Foto: Marcio Dolzan / Lance)

— Já deveria ter tido uma conferência de imprensa com o chefe do departamento médico e ele trazer os outros profissionais que estão com ele, que certamente tem que ter uma última explicação. Torção de joelho acontece. Agora, estiramento toda hora tem que ser explicado.