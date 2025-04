Bruno Henrique vai para o jogo? Flamengo divulga relacionados contra o Juventude

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Juventude, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, e Bruno Henrique fica à disposição do técnico Filipe Luís, conforme o Lance! noticiou anteriormente. Mais cedo, em sua conta no Instagram, o atacante publicou uma arte com informações da partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Relacionados do Flamengo contra o Juventude

Goleiros: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Guillermo Varela e Wesley Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira Meio-campistas: Allan, Arrascaeta, De la Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Gerson e Matheus Gonçalves; Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro e Plata.

Relacionados do Flamengo para duelo com o Juventude pelo Brasileirão; Bruno Henrique está disponpivel (Foto: Divulgação / Flamengo)

Entenda o cenário do caso Bruno Henrique

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas.

continua após a publicidade

Próximo passo

Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não. O STJD, que anteriormente arquivou o caso por conta da ausência de provas, avalia reabrir o inquérito.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Juventude pelo Brasileirão (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X JUVENTUDE

4ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto) e Premiere (streaming).