Ayrton Lucas explica marcação especial do Flamengo sobre Neymar: 'Fomos forte'

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas avaliou a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos no último domingo (9), no Maracanã, e destacou o desempenho da equipe na marcação sobre Neymar, principal nome do adversário. O jogador também comentou sobre a disputa por posição no elenco e a expectativa por uma futura convocação à Seleção Brasileira.

— O Neymar é um craque de bola. A gente sabe que não pode dar espaço, porque conseguiria fazer mágica. Por isso, a gente foi muito forte nele hoje. Sabíamos que, se dessemos espaço, ele criaria jogadas que poderiam nos complicar. Ficamos felizes por conseguir marcá-lo bem e conquistar a vitória — afirmou o lateral.

Questionado sobre a possibilidade de vestir a camisa da Seleção, Ayrton disse que mantém a confiança no trabalho diário, apesar da concorrência. A última vez que o jogador foi chamado para defender o Brasil foi em março do ano passado, ainda sob o comando de Dorival Júnior.

— Esperança a gente sempre tem (de ser convocado à Seleção Brasileira). Depende só de mim, preciso continuar fazendo meu trabalho aqui. É uma posição muito difícil, não só na Seleção, mas também no clube. Temos três jogadores de nível de seleção, então a concorrência é forte. Mas sigo tranquilo, tudo no tempo de Deus. Venho trabalhando, e, quando aparece a oportunidade, tenho dado conta do recado. Quem sabe no futuro? — declarou.

Apesar de ter dominado a partida, o Flamengo sofreu dois gols nos minutos finais e levou susto com a reação tardia do susto. O lateral-esquerdo reforçou a importância da atenção defensiva nas próximas rodadas.

— Não só eu, mas todo mundo que joga tenta ao máximo não tomar gol. Acabamos ficando desligados em alguns momentos, mas já antes das partidas conversamos bastante sobre isso, para evitar erros. Felizmente, hoje o gol sofrido não afetou o resultado, se tivesse afetado, seria um prejuízo grande. Agora é manter a atenção, trabalhar e não deixar que isso volte a acontecer no próximo jogo — completou.

Ayrton Lucas em ação pelo Flamengo contra o Santos (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

