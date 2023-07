O torcedor do Flamengo até deve ter ficado animado com o início da partida contra o América-MG, no Maracanã. Mas a sequência, e principalmente o segundo tempo, trouxe uma realidade diferente para os mais de 60 mil rubro-negros que lotaram o estádio. Uma exibição individual e coletiva com pouca inspiração, apenas com alguns lampejos de um bom futebol. Um meio-campo pouco produtivo e uma zaga exposta, principalmente em jogadas em cima de David Luiz, foram a tônica da equipe na maior parte do jogo. O técnico Sampaoli também pouco foi efetivo com suas mudanças, apesar de brilhar a estrela de Victor Hugo, um dos jogadores que havia lançado no jogo durante o segundo tempo.



Apesar do gol que garantiu o empate em 1 a 1, o jovem não fez uma boa partida. Victor Hugo pareceu disperso em alguns momentos, cometendo erros bobos. Na zaga, David Luiz foi quem mais sofreu com as investidas do Coelho, principalmente nas jogadas em velocidade. Além disso, o zagueiro abusou de vacilos individuais. No ataque, Gabigol foi pouco participativo, desperdiçando suas raras chances. Bruno Henrique tentou bastante, mas sentiu o ritmo na segunda etapa.



Veja abaixo as notas dos jogadores rubro-negros: