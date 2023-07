Em junho de 2018, meses após o Fluminense tê-lo negociado com o Sporting, de Portugal, Wendel chegou a assistir a uma partida entre a equipe e o Corinthians no Maracanã. À época estava sem espaço no clube português e teria explicitado seu interesse em vestir a camisa do Flamengo, de acordo com "A Bola" e "Récord". A negociação, porém, não teve continuidade pois o clube não pensava em ceder jogadores para o mercado brasileiro.