O técnico Filipe Luís concede entrevista coletiva após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro cumpriu o favoritismo e segue na liderança com 40 pontos.

Léo Pereira e Gonzalo Plata marcaram para o time carioca.

Léo Pereira comemora gol do Flamengo diante do Mirassol (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo entre Flamengo e Mirassol

A primeira partida do Flamengo após a eliminação na Copa do Brasil contou com críticas da torcida, mas também teve uma boa resposta do time em campo. O time de Filipe Luís iniciou o jogo buscando trabalhar a bola com passes curtos, e contou com Arrascaeta inspirado. Em uma jogada na parte central do campo, o camisa 10 deu dois dribles desconcertantes em dois adversários diferentes. Quem também chamou atenção foi Samuel Lino, que usou e abusou do lado esquerdo do ataque para gingar na frente dos adversários, cortar para dentro e finalizar.

Foi com Samuel Lino, o reforço mais caro da história do Flamengo, que a equipe carioca abriu o placar aos 18 minutos. O camisa 16 achou Léo Pereira dentro da área, sozinho. O zagueiro, de cabeça, colocou, com muita qualidade, a bola dentro do gol, sem chance para Walter.

Além de Samuel Lino, outro reforço do Flamengo que fez um grande primeiro tempo foi Emerson Royal. O lateral quase ampliou o marcador aos 31'. Dois minutos depois, foi a vez de Plata ameaçar o gol adversário. A sensação que ficou para o torcedor rubro-negro foi que dava para ir ao intervalo com uma vantagem maior no placar.

No lance seguinte do gol do Mirassol, Walter fez uma grande defesa em chute forte de Arrascaeta.

Segundo tempo

O Flamengo voltou para o segundo tempo chamando o Mirassol para o seu campo de defesa. Com a marcação precisa, conseguiu sair em contra-ataque em duas oportunidades logo nos primeiros minuto. Com o decorrer do tempo, a equipe visitante começou a gostar do jogo, e levou perigo ao gol de Rossi.

Com o apoio da torcida no Maracanã, o Flamengo voltou a impor o seu estilo de jogo e conseguiu chegar ao segundo gol aos 24'. Após grande assistência de Arrascaeta, Gonzalo Plata balançou o barbante.

Poucos minutos depois, o Mirassol descontou com gol de Gabriel (lei do ex-no Maracanã). Na jogada seguinte, foi a vez de Rossi salvar o Rubro-Negro. Até o fim do jogo, o time visitante ameaçou empatar o placar, inclusive nos acréscimos, em uma saída do gol ruim do goleiro rubro-negro.