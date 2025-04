Filipe Luís enaltece postura dos jogadores do Flamengo em vitória contra o Grêmio

Após perder para o Central Córdoba, da Argentina, em casa pela Libertadores, o Flamengo foi até Porto Alegre e venceu o Grêmio por 2 a 0. Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís enalteceu a postura dos seus jogadores, que jogaram em alto nível mesmo após uma derrota impactante.

- São nessas vitórias que a gente vê que esses jogadores são grandes. Depois de uma derrota em casa muito dolorosa para nós e para os torcedores. Mas temos que entender que essas derrotas fazem parte do futebol. Depois da derrota, os jogadores não são os piores do mundo, tem que trocar todo mundo e, nem hoje, depois da vitória, são os melhores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar. Depois da derrota, é normal que o time perdesse a confiança, mas o que se viu foi o contrário - iniciou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Filipe Luís durante a vitória do Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

- Desde os primeiros minutos, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando botar a bola no chão a todo momento e achando passes difíceis. Os domínios sempre orientados, segundo o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar pela derrota nem pelo jogo fora de casa, isso demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores - completou.

Show de Arrascaeta com a camisa do Flamengo

Os dois gols da vitória rubro-negra foram de Arrascaeta. Após a partida, Filipe Luís enalteceu a atuação do uruguaio.

- Falei outro dia que nem tudo foi um desastre (contra o Central Córdoba). Uma das coisas positivas foi o Arrascaeta, que jogou bem, porém não foi nossa noite. Mas hoje, sim. É um desses jogadores que temos que aproveitar enquanto estão aqui. É um jogador especial, é diferente, faz a diferença. É um jogador que escolheu passar os melhores anos da carreira dele no futebol brasileiro, e temos que valorizar muito. Vão vir momentos ruins e cobranças, mas são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fizeram o que Arrascaeta faz - analisou Filipe.

