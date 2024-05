Arrascaeta dependência? Flamengo tem queda brutal de aproveitamento sem uruguaio em campo

Sem Arrascaeta, Flamengo tem aproveitamento muito ruim e torce por retorno de lesão do meia (Foto: Reprodução/Instagram)







Publicada em 09/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em crise, o Flamengo vê as próximas semanas como chaves para o seu destino na temporada 2024. Fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores, o clube corre sérios riscos de um vexame diante do Bolívar.

Além disso, os recentes desempenhos do Rubro-Negro são decepcionantes, apesar de algumas vitórias. O triunfo sobre o Amazonas no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, por exemplo, não foi suficiente para alegrar o torcedor, que deixou o Maracanã revoltado.

Com Arrascaeta em campo, o Flamengo fez 18 jogos, sendo 13 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Isso revela que o Mais Querido possui um aproveitamento de 79% quando tem o camisa 14 em campo.

Por outro lado, esses números são bem diferentes quando o uruguaio não está no gramado para defender a equipe de Tite. Em sete partidas sem o atleta, o Rubro-Negro venceu dois confrontos, teve três empates e foi derrotado em duas oportunidades, o que revela um aproveitamento de 42%.

A ausência de Arrascaeta também evidencia um problema na montagem do elenco para 2024. O Flamengo não possui um substituto para o camisa 14, o que faz com que sua falta seja ainda mais sentida por seus companheiros.

De La Cruz está sendo improvisado no lugar de Arrascaeta (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Nos últimos três jogos, Tite utiliza De La Cruz na função do camisa 14. Embora Nico tenha atuações que se sobressaiam sobre o restante do plantel, o reforço da temporada rende melhor jogando mais atrás do que como um armador.

Existe a expectativa para que Arrascaeta retorne aos gramados contra o Corinthians e seja peça chave na "final" antecipada da Libertadores contra o Bolívar em busca de uma vaga nas oitavas de final. Fato é que o Flamengo parece não saber jogar sem o seu maestro.