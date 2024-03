Apesar do pouco espaço dado a Gabigol, Tite tem grande apoio nos bastidores do Flamengo e impressiona dirigentes

Tite está com moral nos bastidores do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Publicada em 22/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Tanto Tite, quanto os principais dirigentes do Flamengo são questionados sempre que possível sobre a renovação de contrato de Gabigol. Neste momento, o camisa 10 tem vínculo até dezembro de 2024, mas tem cada vez menos espaço na equipe titular.

Mas apesar da ausência do ídolo da torcida dos gramados, o comandante do Rubro-Negro está com muita moral internamente. O clube, na figura do presidente Rodolfo Landim, não parece preocupado se Gabriel Barbosa está ou não jogando com frequência. O que ele vê como mais importante é o merecimento pela vaga na equipe titular.

Nesse momento, Pedro é de forma indiscutível a grande referência no setor ofensivo do Flamengo. Não só por ter características com as quais Tite gosta de jogar, mas também por conta de seus números e gols dentro de campo.

Dessa forma, o treinador vem impressionando os dirigentes, mas sobretudo Landim, que é quem mais importa. Embora a dupla já tenha trabalhado em uma ocasião no período em que o técnico estava à frente da Seleção Brasileira, o mandatário do Rubro-Negro elogiou o dia a dia do elenco e acredita ter um ambiente positivo.

- Uma coisa que me impressionou muito é a forma como ele trabalha o grupo. É um grande líder na forma de tratar com as pessoas. É um meritocrata. ninguém tem lugar no time porque tem nome. Todos fazem parte de uma equipe, quem tiver jogando melhor, via jogar. Isso cria um ambiente muito positivo entre eles. Um ambiente de competição, mas de respeito muito grande por ele.

Além da questão do ambiente e do extracampo, que também tem influência na rotina do clube, Landim elogiou o estilo de jogo de Tite. Embora possa não ser tão charmoso, o plano é eficiente e vem dando resultados muito positivos em 2024.

Pregando o equilíbrio desde o início da temporada, o Flamengo é o time com o melhor ataque (25 gols marcados) e melhor defesa (um gol sofrido) do Campeonato Carioca. Nos clássicos, a equipe tem um cartel de três vitórias e dois empates no ano.

- O que ele prega é o equilíbrio entre defender bem e atacar. Entendemos que temos uma equipe bem qualificada. Se a gente realmente jogar voltando os jogadores para fazer uma marcação, acaba acontecendo o que a gente tem visto que é uma sequência sem levar gols e que não é a toa. É fruto da proposta de jogo que está sendo colocada em prática e que está dando resultado.

Diante desse cenário, Tite tem o desafio de lidar com a situação de Gabigol com o objetivo de não comprar nenhuma briga com a torcida. Ao mesmo tempo, o comandante precisará seguir tendo os resultados positivos e encerrar qualquer desconfiança que possa existir em algum fã com relação aos seus métodos e trabalho.