Torcida do Flamengo toma as ruas de Lima em celebração do tetra da Libertadores; veja como foi

LIMA (PER) - O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo, e conquistou o tetracampeonato da Libertadores. Após a partida deste sábado (29) em Lima, no Peru, torcedores foram às ruas para celebrar a conquista. A festa invadiu a madrugada.

Os rubro-negros se reuniram na Calle de las pizzas, concentração dos flamenguistas desde as vésperas da final da Libertadores. Com bateria, sinalizadores e muita cantoria, o clima foi de celebração pela conquista histórica. Mais de cinco mil torcedores estiveram na região.

Durante a festa, torcedores cantaram músicas em celebração aos títulos da Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores e até mesmo do Brasileirão, que ainda não foi concretizado. Isso pode acontecer nesta quarta, na partida contra o Ceará no Maracanã.

Festa da torcida do Flamengo em Lima (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Furtos assustam torcedores do Flamengo e liga alerta de policiais

Apesar da euforia e animação dos torcedores do Flamengo, a Calle de las pizzas contou com um grande número de furtos de celulares. A reportagem do Lance!, que esteve presente no local, escutou de policiais que diversos brasileiros perderam seus celulares nos arredores da rua.

Festa continua no Rio de Janeiro

Após a celebração em Lima, a festa segue no Rio de Janeiro. Na chegada da delegação rubro-negra no Rio de Janeiro, torcedores recepcionarão os tetracampeões da Libertadores. A Prefeitura do Rio e os órgãos de seguravam preparam um esquema especial para receber os flamenguistas.

Como em 2019, quando a equipe carioca levou a melhor sobre o River Plate vencendo a final por 2 a 1, os jogadores do Flamengo vão desfilar em um trio elétrico. A partir das 10h (de Brasília) deste domingo (30), o carro aberto vai percorrer um trajeto de 850 metros pelas ruas da região central da cidade. A saída está marcada para acontecer na Rua Primeiro de Março, nas imediações da Rua Buenos Aires. O término do desfile acontece na Av. Presidente Antônio Carlos, nas proximidades da Rua Araújo Porto Alegre.

