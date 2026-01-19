AO VIVO – Acompanhe a apresentação do goleiro Andrew no Flamengo
Reforço rubro-negro vai brigar por posição com o argentino Rossi
O Flamengo realiza nesta segunda-feira (19) a apresentação oficial do goleiro Andrew. Contratado junto ao Gil Vicente, de Portugal, ele assinou contrato até dezembro de 2029. Acompanhe ao vivo:
Natural de Duque de Caxias, Andrew começou nas categorias de base do Botafogo em 2011, quando tinha apenas nove anos de idade. Ele ficou no alvinegro até 2020, quando disputou a Copinha daquele ano. Antes de se transferir ao Gil Vicente, chegou a ser emprestado para o Maranhão Atlético.
Pelo Gil Vicente, o goleiro estreou no time profissional em 2022 e disputou mais de 120 jogos. No Flamengo, Andrew brigará por posição com o argentino Rossi.
O goleiro chega para ser opção em uma temporada cheia para o Flamengo. Andrew terá pela frente o Campeonato Brasileiro, a Supercopa Rei, a Conmebol Libertadores e a Copa do Brasil. Além disso, já se transforma em opção para a disputa do Campeonato Carioca.
Andrew é a segunda contratação confirmada pelo clube nesta janela. No dia 9, às vésperas do retorno do grupo principal para a realização da pré-temporada, o zagueiro Vitão foi apresentado.
