O Flamengo realiza nesta segunda-feira (19) a apresentação oficial do goleiro Andrew. Contratado junto ao Gil Vicente, de Portugal, ele assinou contrato até dezembro de 2029. Acompanhe ao vivo:

Natural de Duque de Caxias, Andrew começou nas categorias de base do Botafogo em 2011, quando tinha apenas nove anos de idade. Ele ficou no alvinegro até 2020, quando disputou a Copinha daquele ano. Antes de se transferir ao Gil Vicente, chegou a ser emprestado para o Maranhão Atlético.

Pelo Gil Vicente, o goleiro estreou no time profissional em 2022 e disputou mais de 120 jogos. No Flamengo, Andrew brigará por posição com o argentino Rossi.

O goleiro chega para ser opção em uma temporada cheia para o Flamengo. Andrew terá pela frente o Campeonato Brasileiro, a Supercopa Rei, a Conmebol Libertadores e a Copa do Brasil. Além disso, já se transforma em opção para a disputa do Campeonato Carioca.

Andrew é a segunda contratação confirmada pelo clube nesta janela. No dia 9, às vésperas do retorno do grupo principal para a realização da pré-temporada, o zagueiro Vitão foi apresentado.

Apresentado nesta segunda-feira, Andrew já treinou com o Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

