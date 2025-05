Andreas Pereira revela conversa com Filipe Luís e sonha com volta ao Flamengo

Andreas Pereira voltou a externar o desejo de retornar ao Flamengo. O meio-campista do Fulham, da Inglaterra, afirmou que a primeira opção em um possível retorno ao Brasil será o Rubro-Negro, clube pelo que atuou entre 2021 e 2022. Ele disse, ainda, que encaixaria no atual time do Fla.

— Só Deus sabe (risos). Sempre deixei claro que, se voltar ao Brasil, a primeira opção é o Flamengo, onde me senti à vontade. Tenho grandes amigos lá, joguei com Arrascaeta, com Gerson na seleção… Sei também que encaixaria no time do Filipe Luís, que é um grande amigo. A gente conversa muito. Mas é uma coisa que está em aberto. Tenho contrato de dois anos com o Fulham, clube que abriu as portas para mim e respeito. Mas virei torcedor do Flamengo, e essa conexão com o Flamengo vai ser sempre especial — declarou Andreas, em entrevista ao podcast "Toca e Passa", do jornal "O Globo".

O belga-brasileiro revelou conversa com o técnico do Flamengo, Filipe Luís, com quem dividiu o campo na passagem pelo clube. O jogador diz que manda mensagens após os jogos do Rubro-Negro, parabenizando nas vitórias e "cornetando" nas derrotas.

— Ele (Filipe Luís) está fazendo um grande trabalho no Flamengo, e a gente conversa sobre essas coisas. Quando o Flamengo está bem, mando parabéns. Quando não está tão bem, também mando uma mensagem, uma cornetada: 'Está precisando de um meio-campista' (risos). Mas a cornetada é como torcedor — revelou o meio-campista.

Interesse do Flamengo na última janela

Durante a entrevista, Andreas foi perguntado se houve proposta do Flamengo para contratá-lo na última janela, em janeiro. O jogador do Fulham afirmou que não recebeu contato formal do Rubro-Negro.

— Não tive contato formal com o Flamengo. Estava no fim da temporada e focado no Fulham. E pedi ao meu empresário para não me dar muita informação de fora, porque poderia atrapalhar meu desempenho aqui — disse o meia.

