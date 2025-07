Sem Pedro, Luiz Araújo chama a responsabilidade no ataque do Flamengo; teve lei do ex

Os torcedores do Flamengo lamentaram a ausência de Pedro na vitória contra o São Paulo neste sábado (12). Ela, aliás, ficou nítida durante grande parte da partida no Maracanã, principalmente no primeiro tempo. O cenário mudou, no entanto, quando Luiz Araújo chamou a responsabilidade e marcou o primeiro gol, além de participar do tento de Wallace Yan.

Antes mesmo de estufar a rede pelo Brasileirão, o camisa 7 já vinha fazendo uma grande partida, assim como Plata e Bruno Henrique. A sensação, entretanto, era que faltava justamente um camisa 9. O principal nome rubro-negro para executar a função estava em um dos camarotes do Maracanã, após acompanhar o trabalho de aquecimento na beira do campo.

Luiz Araújo celebra gol do Flamengo contra o São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Lei do ex não falha

Revelado pelo São Paulo, o confronto no Maracanã marcou mais um reencontro do jogador contra o seu ex-clube. Com a lei do ex, Luiz Araújo optou por não comemorar o gol. Assim que marcou, o camisa 7 levantou as mãos, em respeito ao Tricolor Paulista.

A jogada contou com uma característica de Luiz Araújo. O jogador recebeu a bola, tirou o marcador do lance e fez um golaço.

Segundo gol saiu de jogada com Luiz Araújo

O segundo gol do Flamengo, de Wallace Yan, também passou por Luiz Araújo. Já nos acréscimos do segundo tempo, o atacante acertou outro grande chute. No rebote de Rafael, o Garoto do Ninho mandou para o fundo da rede, e fechou a vitória.

Números de Luiz Araújo no Flamengo x São Paulo

⚽️ 1 gol (0.20 xG!)

🎯 2/4 finalizações no gol

🔑 1 passe decisivo

✅ 36/39 passes certos (!)

💨 2/2 dribles certos (!)

💪 5/7 duelos ganhos (!)

🆚 3 desarmes (!)

⤴️ 2 interceptações (!)

